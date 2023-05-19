新竹縣政府力推性別友善，不僅將在公共廁所廣設放有衛生棉的「友好盒」，更將舉辦性別平權展覽，讓民眾進一步了解性別平等與婦女議題的發展進程。19日在新瓦屋或者書店舉行「月來月懂妳──月經友好點，對妳好一點」活動，讓各界一起關注性別平等及女性健康議題。

5月28日不僅是世界月經日，也是國際婦女健康行動日，縣府祕書長陳季媛指出，在性別友善環境推廣計畫下，社會處將逐步在公共廁所廣設放置衛生棉的「友好盒」供女性使用，同時也鼓勵民眾，若有閒置或不合用的衛生棉等生理用品，也歡迎放置在公廁的友好盒，讓這項公共利益形成善的循環，一起打造性別平等的幸福環境。

此外，縣府也宣導女性取用生理用品時不必害羞遮掩，並提倡直接稱呼月經以取代大姨媽、MC或那個來，不再將月經視為不潔或避談的事物，勇於突破性別框架、跳脫社會偏見。

縣府此次結合中小企業服務中心、新竹縣中小企業榮譽指導員（企業服務志工）協進會、或者書店、愛康衛生棉等單位，透過跨局處、公私協力的方式，推動性別友善環境，讓各界一起關注性別平等及女性健康議題。

為讓各界能更了解性別平等、婦女議題的發展，即日起至5月31日，新竹縣婦女福利服務中心與國家婦女館合作舉辦「百草千花，不畏風雨」婦女新知老照片巡特展，於新瓦屋或者書店展出。

5月26日下午2點，也將在或者書店舉辦「回首來時路：台灣婦女運動的過去與未來」主題講座，邀請民眾透過老照片，回顧台灣婦女運動歷史、爭取女性權益的歷程，提升民眾更多元的性別視野，看到更多女性堅韌的力量與勇氣。