日本早年是半導體大國，全球市占率一度超越美國，而備受威脅的美國心有不甘，開始向日本施壓。財信傳媒董事長謝金河表示，80年代日本經濟快速奔馳，直到1985年、1986年與美國簽署廣場協議和半導體協議，日本被打斷兩條腿後，從此進入失落30年。如今風水輪流轉，深蹲30年的日本即將再起，奔馳30年的中國經濟，可能重蹈日本通縮的調整。

謝金河在臉書發文指出，這些年，美中角力，地緣政治緊張情勢升高後，世界有如重返1960年美日安保條約後，日本經濟快速奔馳的30年，一直到1985年廣場協議，1986年美日半導體協議，日本被打斷兩條腿後，1990年日本陷入泡沫經濟，從此進入失落30年。而此時，中國成了世界工廠，尤其加入WTO之後，中國經濟躍升，成為人類史上罕見狂潮。

他表示，現在歷史又來到關鍵時刻，日本再度結盟美國，而美國又調和日韓恩怨，日本在四方會談、CPTPP，以及晶片四方同盟都扮演最核心角色。

「這兩天，日本首相岸田文雄和全球重要半導體領袖在日本會面，日本重建半導體產業的雄心再起，日經指數站上30000點大關，這是新的里程碑。」

謝金河提到，巴菲特從2020年5月加碼日本5大商社，到今天為止，已經滿三年，巴菲特只增不減，5大商社股價都噴出大漲，且頻創新高。像丸紅從456.2日圓大漲到1986.5日圓，已經大漲335%，可以看出巴菲特看好日本的眼光。

最近日本半導體及化學材料股紛紛大漲，東京威力科創分拆後，價量齊揚。昏睡30年的日本企業逐漸翻揚。

謝金河表示，這次元大投信申請日本龍頭基金，可以說是反應快速，深蹲30年的日本即將再起，奔馳30年的中國經濟，可能重蹈日本通縮的調整。中國疫情解封，全球熱烈期待，可是現在看起來很無力。

他認為，股市是經濟的櫉窗，也是領先指標，越南的胡志明、河內股市慘跌不起，中、港股市愈盤愈低，都可以看出未來經濟走向！日本再起，可能是顯學。