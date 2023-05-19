在英格蘭東南部鄉村阿丁萊（Ardingly）地底下的防爆冷凍庫中，藏有來自世界各地的4萬種野生植物的種子，其中許多植物正面臨消失的危險。

法新社報導，科學家指出，位於倫敦南方冷清寂寥的鄉村阿丁萊、世界上最大的種子庫正在與時間賽跑，因為有2/5的植物物種面臨滅絕的威脅。

英國生物學家艾坦勃勞（David Attenborough）是國際知名的環保人士，他稱「千禧年種子庫」（MSB）「可能是有史以來最重要的保育倡議」。

「千禧年種子庫」資深研究主管狄基（John Dickie）解釋說：「從長遠來看，這項計畫的目的是透過種子來保育野生物種，防止這些物種滅絕。」

位於倫敦郊外56公里的威克赫斯特（Wakehurst）「千禧年種子庫」，加上皇家植物園邱園（Kew Gardens）分區，總共保存25億顆種子。各式各樣形狀、顏色和大小的種子，來自190個國家，共有4萬20個不同的物種。

世界上將近20%的植物群保存在威克赫斯特，優先保護面臨威脅的植物，尤其是受氣候變遷威脅的植物，以及只能在一個地理區域發現的特有植物。

狄基說：「植物物種瀕臨滅絕的原因有很多，但主要是由於土地利用出現變化，而且愈來愈多是因為氣候變遷所致。部分植物可以適應，其他植物則適應不了。至少它們還在這裡，而非消失了。」

狄基的團隊由約20名研究人員和各種領域的志工組成，威克赫斯特每週收到來自世界各地的新種子後，就會展開保存它們的程序。