台股19日續漲73.04點，收在16,174.92點，成交值達3,255.93億元。三大法人同步買超，合計買超381.95億元，外資及陸資買超323.22億元。在外資大舉買超並匯入下，匯市也已連兩個交易日收紅，新台幣重返30.6元價位，後續新台幣是否維持偏升，關鍵仍是台股上漲動能是否持續。

根據央行統計，國際美元指數上漲0.37％，19日主要亞幣收貶互見，以韓元升值0.57％最強，其次為新台幣升值0.27％、人民幣升值0.1％；日圓則持續貶值0.21％、新加坡幣貶值0.14％。

匯銀主管分析，「外資今日動向很明確」，尤其午盤後有明顯匯入力道，即使進口商在新台幣偏升下進場大買美元，但遠遠不敵外資匯入力道，整體由外資主宰盤勢，新台幣從開盤一路偏升，且成交量明顯擴大，外資這波回補力道有明確加大。

匯銀主管表示，主因美國科技股大漲，帶動台股跟著受惠，外資先前拋售較多股票，現在趁機回補台股是符合市場預期，這波新台幣升勢能否延續，要觀察股市有無可能繼續強下去。

外匯交易員也說，美國聯準會（Fed）若還是偏鷹派，股市勢必還會有修正壓力，預料台股後續還是會有修正，屆時外資回補動能趨緩，新台幣要一路走強也不容易。

交易員也說，觀察近期主要亞幣仍是偏弱，人民幣連日疲軟，主因市場預期大陸人行可能繼續降準，而日圓也是因利差因素導致貶值，至於台灣也還是有利差不利因素，且整體亞幣走弱，新台幣要獨強機率也不高，後續仍以區間震盪走勢為主，持續在30.5元至30.8元之間徘徊。