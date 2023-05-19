美國舉債上限爭議逐漸明朗，總統拜登及眾院議長麥卡錫皆釋出樂觀態度，有望達成協議。但全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，國會和總統可能會再一次調高舉債上限，但這並非長久之計，甚至會導致災難性的金融崩潰。

達里歐在領英（Linkedin）撰文指出，他認為美國兩黨不會允許違約發生，國會和總統一再的調高舉債上限，這一次可能也會如此，這也代表債務沒能受到限制，屆時將導致災難性的金融崩潰。

達里歐說，美國一直都是支出高於稅收，並透過債務融資，這是最簡單，卻又不可持續的方法。因為債務資產及負債增速高於稅收，最終無法支付債權人足夠的實質利率，同時又不使實質利率過高，債權人難以償還債務。

當債務出售的數量超出市場需求，央行則會面臨兩難，一是讓利率上升平衡供需，但會嚴重打擊債權人和經濟，二是印鈔購債，但這會引發通貨膨脹，並導致債券持有人出售，加劇債務失衡。

無論哪種結果，達里歐認為都會造成債務危機，使政府債券被大量拋售。與此同時，達里歐說，不提高債務上限也會導致金融浩劫和社會動盪。