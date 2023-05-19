民進黨立委陳歐珀捲入im.B案，讓基層大炸鍋，不少民進黨宜蘭縣議員都接到基層電話，痛斥「陳歐珀怎麼連這種人都交朋友」、「車還開別人的」，民進黨宜蘭縣議會黨團因此發聲明要陳歐珀對外界說清楚，議員陳文昌更直言，陳歐珀要知所進退。
陳文昌說，社會最痛恨這種事（指詐騙集團），作為宜蘭縣層級最高的民意代表，還跟這種人在一起，本身就不對，又接受那麼多的餽贈，人民是不會接受，民進黨宜蘭縣全體11名議員簽署聲明，「大家會聯署，我認為是一種不認同。」
陳文昌說，陳歐珀應該要深痛檢討、考量進退；陳歐珀捲入im.B一案，勢必會波及整個中央選舉團隊、影響總統與立委選舉，相信黨中央有智慧來解決，這件事也考驗陳歐珀的智慧。
議員謝正信說，整個事件陳歐珀最清楚，如果陳沒有違法「換也沒意思。」但社會觀感不好是事實，看了陳歐珀記者會直播，仍覺得不足對外界釋疑，陳歐珀退選與否中央要去衡量，但處理速度要快，不要讓這事件再發酵。
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