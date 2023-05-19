「猴猴」來上學！基隆市的建德國小19日上午有一隻台灣獼猴，在教室外的水管爬行，學生看到猴子出現覺得很有趣，老師剛好「機會教育」，要同學保持遠距離，以免被獼猴攻擊。更有學生開玩笑說這隻猴子很有上進心，定期都會來學校「上課」。

「猴出沒」的建德國小位處在基隆市安樂區安和一街上，周遭群樹環繞，校園與自然生態環境緊密相鄰。19日上午一隻台灣獼猴疑似從校旁的山林闖入學校，在校舍、水管、窗台爬行。由於情景相當有趣，立刻引起校園師生一陣騷動，老師也拿起手機捕捉獼猴的身影。

建德國小校長胡宗光表示，這隻台灣獼猴應該不是第一次跑來學校，學生也看過多次，而老師剛好來一場「機會教育」，教導獼猴其實具有攻擊性，要學生要保持距離，遠遠觀賞就好。

學生看到猴子覺得很新奇，有同學開玩笑說，可以看到猴子，顯示學校校園生態很豐富；還有同學表示，這隻猴子很有上進心，定期會來「上課」。

這隻台灣獼猴繞行校園後，趁學生都趕忙著去上課也不見蹤影，回到自然的環境去了，學校沒有通報動保所。校長說，學校其實不只有台灣獼猴，還曾在晚上見過白鼻心，也司空見慣了。

基隆動保所長陳瑞濱表示，基隆有很多山坡地，有台灣獼猴的族群，會下山覓食，在自然環境中來來去去，不需特別通報處理，其實牠們也很怕人，學生遠觀的作法很恰當。但切記不接觸、不餵食，如果有餵食行為可能會造成其依賴餵食的行為，對動物本身發展也不好。