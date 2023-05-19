啟思民本基金會今( 19 )日公布「蔡英文就職七週年施政大調查」，針對蔡英文 7 年前(2016年)總統就職演說時「要為年輕人打造一個更好的國家」的承諾，進行 10 項政策及總分做民意調查。對於「為年輕人打造一個更好的國家」，全體民眾僅給出 3.72 分，40歲以下青年族群則為 4.03。董事長江啟臣也直言，這是一份不及格甚至死當的成績單。

據民調顯示，蔡英文在「貧富差距」、「低出生率」以及「居住正義」的表現滿意度較低。在解決「貧富差距」問題的表現，全體民眾僅有23.5%滿意，青年族群則為24.6% 滿意；而在解決「居住正義」部分，獲得25.5%全體民眾的滿意，25.4% 青年族群的滿意。「低出生率」部分，也僅獲得 25.1%全體民眾的滿意，27.6% 青年族群的滿意。

在蔡英文表現相對較好的「長照醫療」與「2050 淨零碳排」部分，「長照醫療」獲得 40.2% 全體民眾的滿意，46.3% 青年族群的滿意；「2050 淨零碳排」則獲得 33.9% 全體民眾的滿意，40.0% 青年族群的滿意；但在「能源政策」的滿意度，僅獲得 30.5%的民眾滿意。

民調顯示，在解決「青年低薪」部分，僅有30.1% 的民眾滿意；而在解決「靑年失業率」部分也僅有29.3%滿意；對於「勞保年金改革」，整體滿意度為 29.3%；對於「國家負債」，滿意度為 29%。

江啟臣認為，從此次民調來看，民進黨的確很難找到「內政問題」上的施政亮點，蔡英文在 2016、2020 年兩次總統大選都獲壓倒性勝利，完全執政的民進黨有很好的機會突破蔡英文點出的「內政問題」，但民調顯示，青年低薪、失業的問題上，不滿意度逼近七成，居住正義更是超過七成，「相信這份七週年成績單，賴清德主席看到以後應該也會睡不著覺！」

江啟臣指出，民進黨完全執政 7 年，賴清德也擔任行政院長一年半，擔任副總統3年，難以與過去七年的執政包袱切割，賴清德未來在總統選戰中，恐用「信賴臺灣」模糊「內政問題」的缺失，並且以「兩岸與外交」為主軸，以圖維繫2020年「亡國感」與「光榮感」的選戰基調。