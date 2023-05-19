為配合政府國民基本教育科技領域課程綱要規畫願景，推動科技領域教學與培養未來人才的競爭力，陽明交通大學社會責任推展辦公室與在地國高中建立教育合作夥伴關係，19日與新竹縣忠信學校、忠孝國中和東興國中簽訂了教育合作夥伴備忘錄。

簽訂備忘錄之前，陽明交大社會責任推展辦公室執行長、電機學院教授溫瓌岸，以《科技紮根從 “小”做起：陽明交大推動AIoT智慧物聯數位教育的經驗分享》為題，在忠信學校做出精采演講。

忠信學校表示，初期合作由忠信學校提供場地與設備，重點聚焦在「AIoT智慧物聯數位教育合作推廣計畫」，將實際感測器融入Scratch互動遊戲程式設計課程中，並結合APP進行相關教學活動，這將為學生們提供更具創意和實用性的學習體驗，幫助學生更好地理解和應用科技知識。

忠信學校校長廖婉君表示，忠信自2022年開立資訊類科雲學苑相關課程，未來自陽明交通大學導入AIoT人工智慧及物聯數位教育體驗課程，相信可以提供對5G、AI、VR、AR、自動控制、電子商務、線上遊戲等IT領域有興趣的同學們更多元的學習機會，期待透過此次合作，能夠提升學生的科技素養及創新思考能力。

忠孝國中校方表示，此合作計畫將為新竹縣的教育領域帶來一股新的力量，相信透過大家共同的努力，學生們將在科技的激勵下取得更多成就。東興國中校方表示，感謝忠信學校居間提供必要的設備與場地，這份合作備忘錄的落實，將有助於培養具有科技創造力和解決問題能力的時代青年。