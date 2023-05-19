曾出演《半澤直樹2》的47歲日本男星市川猿之助，18日被經紀人發現，和雙親3人倒臥在自家住宅，送醫後父母宣告不治身亡，而他目前無生命危險，由於雙親死因不明，檢方今（19日）展開司法解剖，結果稍早出爐，初步查出為藥物中毒。

市川猿之助18日被周刊爆出性騷、霸凌醜聞，隨即就傳出他企圖在半地下室的臥室輕生，不過離奇的是，他的雙親也躺在2樓地板，且蓋著同一條被子，身上無外傷，因此緊急送醫急救仍宣告不治。

因為媽媽被發現時，已呈現死後僵硬的狀態，研判已過世2到3小時，因此盡快安排解剖調查死因，法醫今解剖，初步查出「疑似精神藥物中毒」，還需化驗血液調查是何種藥品。

其實，市川猿之助被發現時，身邊疑似留有遺書，因此研判他輕生未遂。而今天再調查，發現還有多份他留下的字條，內容有關名下財產指定給親屬以外的相關人士繼承。他現已出院，將等他身體恢復後，才會想他詢問案情。

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