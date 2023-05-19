新北五股棄屍案傳出死者自轟，對此中山醫學大學法醫系主任高大成提出看法。（高大成提供)

台中市一名賴姓高三男5月4日和處理父親遺產的26歲夏姓代書助理出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻墜樓身亡。賴男母親質疑，兒子擁有父親贈與的上億房產，懷疑兒子是遭「加工自殺」，要求檢調加速釐清真相。法醫高大成針對種種跡象也認為不合理。

根據警方表示，119接獲民眾通報有人「路倒」，前往賴姓高三男墜樓地點，發現他身上僅有手骨折的傷勢，地上也沒有大量血跡，送到醫院救治才發現可能是墜樓。法醫高大成表示，賴男送醫時僅有手骨折，覺得不太合理，若解剖結果顯示死因是內臟破裂、顱內出血，很可能是墜樓死亡，若骨折位置有出血，就是生前墜樓，若無出血很有可能是死後遭加工墜樓。

法醫高大成透露，根據經驗，一般人從10樓的高度墜落，頭骨肯定會破裂，正面著地肋骨斷裂，背面著地脊椎斷裂，甚至連腦漿都會外溢，但賴男從10樓、起碼30公尺的高度墜落，只斷一隻手，頭部、腳都看不出外傷，現場也沒什麼血跡，不合常理。

法醫高大成說，現在要查的是，死因為何？骨折的位置如果有出血，就是生前墜樓，若沒有出血跡象就是死後墜樓。死者有沒有被藥物控制？要檢驗死者體內，是否有含致命或不明藥物，「墜樓的人不會吃藥 ，不會有人用雙重方法自殺」。要請警方查墜樓處是否有死者腳印、墜樓位置。

而家屬質疑，賴男是異性戀，為何會跟見面才2次的夏姓男子去登記結婚，他推測，搞不好死者也不知道被帶去辦不動產過戶，還是辦結婚登記，所有疑點有待解剖報告出爐釐清。

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