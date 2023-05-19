桃園市八德區一處建案疑似施工時，導致鄰居住宅出現大裂縫及坑洞，居民相當憂心，擔心房子會突然倒塌，但建管處人員卻稱「還好不算嚴重」引發眾怒。市議員朱珍瑤痛批發言不當，也要求建案立即停工。

桃園市八德區1處建案疑似施工時，導致鄰居住宅出現大裂縫及坑洞，居民相當憂心。（市議員朱珍瑤提供）

朱珍瑤19日總質詢時提到，八德一處建案半年前施工時造成隔壁的民宅嚴重毀損，她近日得知此事，5月初安排會勘，發現慘不忍睹。她說，受害的民宅牆壁與地板之間已經出現落差，壁裂大於1公分。建物旁邊還出現很深的坑洞，甚至可以插入鋼管。地板還有傾斜、坍塌，牆壁傾斜還要木板支撐、鐵框固定。

朱珍瑤又說，居民擔心房子垮掉，晚上都睡不著覺，沒想到會勘時建管處人員居然說「還好不算嚴重」，讓居民傻眼。朱珍瑤痛批，這種話讓市民聽起來相當不舒服，要求造成臨損的工地應該立即停工，而且還傳出若建案興建到15樓封頂後就不用負擔任何責任。

桃園市都市發展局長江南志表示，鄰損的規定是結構體完成後，頂板已經勘驗完成，才不會列管使用執照，若尚未封頂前就出現鄰損案件，就會列管到協調程序結束之後才會發使照，因此建案只要出現鄰損就要負責。桃園市長張善政也說，會向建管處詳細了解，若有必要就會請專業技師再會勘一次。

建管處補充，已經邀集土木技師公會、建案起、承、監造人及受損戶共同會勘，初判沒有立即性危險，無危害公共安全之虞，但確實有8戶鄰房受損，已依法列管。