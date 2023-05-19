前民進黨立委郭正亮今（19）日發表172字聲明，宣布退出民主進步黨，並自豪他所寫的172字聲明是字字珠璣！在接受平秀琳專訪時被問到，「不選總統有點可惜！有沒有衝動到要選？」郭正亮回應，「沒有啦，關心總統該關心的事，本來我們就該這樣努力，不然我當年從政幹嘛？」郭正亮也強調，無黨籍本來就自由自在、海闊天空啊！不過對於該主張的事不會放鬆！

郭正亮今聲明退出民進黨後，接受平秀琳專訪，暢談退黨聲明中提到的三大關鍵，包括「自由民主、清廉勤政、兩岸和平」。平秀琳問道，「你不選總統有點可惜！這三大事情都是選總統要做的三件事情。」郭正亮回應，「沒有啦，關心總統該關心的事，本來我們就該這樣努力，不然我當年從政幹嘛？」

平秀琳追問，有沒有衝動到要選？郭正亮直言，「沒有啦！可是我們會維持跟政界一些朋友的接觸。坦白講，民進黨我也認識很多人，也是有很多人是優秀的、有良心的。這個過程中我現在認識更多國民黨的，還有民眾黨的。我是覺得我現在無黨籍，更方便跟人家見面、甚至站台，我就沒有拘束了，更可以說我要幫誰。」

郭正亮也強調，無黨籍本來就自由自在、海闊天空啊！不過對於該主張的事不會放鬆！

前民進黨立委郭正亮今（19）日宣布退出民主進步黨，聲明全文如下：「獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中。本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。郭正亮」