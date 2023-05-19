台北市信義區崇德街新建工程13日施工，造成崇德街60巷道路坍陷行程「天坑」，崇德街60巷12號至24號住戶也隨即撤離。而經市府督促承造人加速完成路面灌漿、基地內灌水等緊急處置，今（19）日經台北市土木技師公會鑑定初步結論，研判撤離住戶之建物無安全疑慮，因此當地撤離住戶今日晚間9時起即可返家，同時崇德街60巷恢復通行。

建管處表示，台北市信義區崇德街新建工程，13日因連續壁滲水造成地下水湧入基地，引發崇德街60巷道路坍陷，建管處接獲通知立即要求承造人進行緊急處置至填補完成趨於穩定，並緊急疏散崇德街60巷12號至24號共10名住戶，搶救期間均已安置至旅館住宿。

建管處說，除同時勒令承造人加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率外，並由委託專業技師公會進行安全鑑定，以及建物結構之安全判定，經台北市土木技師公會今日出具會勘初步結論：「經鑑定技師測量與現場檢視建物結構現況，以及依透地雷達掃描與工地監測系統數值，研判目前建物無安全疑慮。」故撤離之住戶今日晚間9時起即可返家，同時崇德街60巷恢復通行；另，建商亦承諾負擔旅館住宿費用至21日，以利住戶搬回住處更具彈性。

至於後續鄰房受損賠償部分，建管處表示均已納入列管，後續承造人應依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」規定程序辦理損壞鑑定報告書及修復、賠償事宜。