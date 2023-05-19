鋒面過境為台灣中部山區帶來顯著降雨，加上日前梅雨挹注，日月潭水位19日上午回升至742.94公尺、蓄水量達66.7％，當地居民說：「期待九蛙重返水域！」管理日月潭水庫的台電大觀電廠表示，降雨加上縮減放水量，近期日月潭踢天可增加約30至40萬噸庫容，預估下周蓄水率上看7成。
台電指出，本月首波梅雨，為潭區增加900萬噸水量，後續幾波梅雨雨量雖然不豐沛，但上游集水區都有進帳，加上平地農田也獲梅雨挹注，原本每天要放每秒10噸（10CMS）支援下游灌溉用水，實際放水量縮減至每秒5至6噸的水，加上日月潭每天注入約每秒12噸的水，所以每天穩定增加約30至40萬噸庫容，蓄水率從梅雨前56％，如今回升至66.7％；上游霧社水庫蓄水率也增至42.45％。
日月潭氣象站表示，潭區昨天累計雨量只有25毫米，今天截至晚間6時累計70至90毫米，而日月潭上游集水區、仁愛鄉山區2日累計雨量約120至160毫米，有助於水庫水情，預計20日仍有下雨機會，不過雨勢會趨緩，呼籲民眾出門仍應攜帶雨具，前往山區也要慎防道路邊坡落石。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。