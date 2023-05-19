近期由中共官方主導對外企諮詢公司進行反間諜調查工作，在外資企業間造成相當大的衝擊。外媒指出，中共領導人習近平指派國家安全部長陳一新掛帥，從國家安全角度有系統整治美國企業收集大陸各方面訊息的行動，對這些雷霆萬鈞的震撼行動，中共也沒有任何安撫外企的措施，長此以往將嚴重打擊外商對中國的投資信心。

《華爾街日報》報導說，這些對外企的打擊行動清楚地表明，中共領導人習近平對安全的重視程度高於經濟增長。知情人士同時透露，為了將任何疑慮清除乾淨，習近平指派國家安全部部長陳一新全權負責。

相關的整治行動給許多外企帶來衝擊，目前包括美國盡職調查公司中國辦事處與諮詢業者貝恩公司(Bain)都被進行突擊檢查與對員工盤問。隨著最近幾周有關調查的消息浮出水面，令一些跨國公司高管感到意外的是，與不久之前的情況不同，這一次中共領導層中沒有人出面試圖安撫外國投資者。

根據瞭解中共決策的人士表示，中共領導人認為，在西方國家的威脅下，中國必須強化與西方抗衡，以捍衛中共的意識形態和經濟安全。隨著中美關係惡化，這一信念變得更加迫切，美企也將因此更加疏遠中國。

美企高管稱，一些西方公司已暫停在中國的調查研究，特別是與技術和其它敏感領域有關的工作。華爾街分析師們也擔心，中國政府對涉外關係加強審查會給他們在中國的連絡人帶來麻煩。

報導表示，隨著公司利潤下滑和中國經濟放緩，過去一年中國的外商直接投資大幅減少，許多經濟學家預計還將繼續下降。MSCI中國指數已從年初高點下跌20%；該指數可以衡量全球投資者對中國股票的興趣。

觀察人士指出，中共的國家安全官員傾向於以懷疑的態度看待西方，同時認為要利用國家權力來提高中國的技術能力。他們不那麼重視外商投資，認為外國公司構成的威脅超過了這些公司帶來的價值。

報導說，負責這項針對外企的工作是國安部長陳一新，他多年來一直擔任中國最高情報官員，他在中共黨內被稱為習近平嚴肅法紀的鐵腕執行者，去年10月被提拔為國家安全部部長，年底又成為近幾十年來第一個進入政治局的國安部長。

這些知情人士表示，為了便於擴大安全官員主導的主要針對外國的調查，中國最高立法機構在4月底擴大了《反間諜法》的適用範圍，使安全部門在檢查涉嫌從事間諜活動者方面擁有更大權力。

據瞭解中國政府決策的人士透露，出於對資料洩露的擔憂，負責監督國有資產的政府部門已要求主要國有企業的審計工作停用四大會計師事務所。網路安全監管機構已經採取行動，限制海外對涉及經濟、金融和公司註冊資訊的各種資料庫，以及專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑒的訪問。