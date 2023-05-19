2023年總統教育獎得主今揭曉，新北四名學子獲獎，其中新北高中1年級吳于嫣自小罹患「軟骨育不全症」，導致身體矮小，她突破身體的限制，藉由練習羽球讓自己有自信的站在舞台上，並在國際賽事贏得獎牌肯定。

吳于嫣知道練球比一般同學辛苦、吃力，因此就更早到學校鍛練體能，即使練到全身痠痛多處瘀青也決不放棄。她2021年参加杜拜巴林的青年亞帕運比賽、2022年西班牙的羽球公開賽，分別拿到金牌、銀牌的成績。她希望以開朗個性帶給一樣罕見疾病身障的病童快樂，也想讓同學們知道，只要努力，沒有不可能的事情。

教育局表示，本次得獎學生包括龍埔國小林義宸、汐止國中楊薰絜、三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣4人，發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，綻放生命光芒，為所有學子樹立品德典範。

龍埔國小6年級林義宸因自閉症從小進出醫院頻繁，他表示，進出醫院時看到身心障礙的人們，反而忘了自己也是病人，只是想著如何減少其他病人的壓力和痛苦。義宸的導師陳昀暄說，義宸透過自己的心，用畫筆把世界畫出來，也用充滿想像力及生命力的文字描繪美麗的世界，為同學帶來正向力量!

汐止國中8年級楊薰絜出生就罹患膠原蛋白基因突變，小學五年級曾因脊椎側彎壓迫肺臟，導致呼吸衰竭病危，當她甦醒過來的時候，決心讓自己活得更精采。學校主任陸慶哲表示，薰絜總是樂於學習，除了功課，不管是手作、美勞或是Powerteth課程都全力以赴，更發揮美術專長和操控輪椅的手部優勢在比賽中操控作品，讓她的團隊在POWERTECH新北市賽中獲得亞軍。

三重高中3年級莊佳龍說，自己來自單親中低收入戶家庭，自幼由奶奶撫養長大，但從不覺得條件比別人差。小學二年級開始學習競技體操，每日堅持長時間練習。2020年全中運獨拿七面金牌，在當時還被稱為「最強國中生」；2021至2022年共獲得9面金牌，並於去年代表台灣參加法國諾曼第舉行的世界中學生運動會，獲得雙槓金牌、單槓銀牌，及得到去年體育運動菁英獎－最佳新秀獎。