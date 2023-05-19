台南市19日下午2時起再迎暴雨，因為時雨量大，短短數小時就在曾文與南化水庫集水區再創下今年以來單日累積雨量新紀錄，南區水資源局表示，進入汛期雨勢一場比一場大，雖對旱象有幫助，但水庫尚未真正解渴。

台南市今年每場降雨的雨勢零星，無法真正為水庫解渴，有民眾恐慌再無暴雨進帳，台南水情將進入分區供水的紅燈危機。

台灣19日再迎來一波鋒面，雨勢由北往南擴散，台南市下午2時起再降暴雨，4時至5時達到高峰，曾文水庫到下午6時累積雨量62毫米、南化水庫累積雨量35.8毫米，都再創今年以來單日新高。

這場雨勢來得快去得快，南水局表示，雖沒有一場吃到飽的降雨，但一場比一場大的雨勢對台南市仍有助益，雨訊陸續發生就是好消息，對旱象有幫助，可惜降雨不明顯，尚未真正為水庫解除缺水危機，南水局仍持續管控出水，延長水庫供水期限。

截至19日下午6時為止，曾文與烏山頭水庫蓄水率合計11.85％，南化水庫有17.56％，南水局表示，土壤乾很久，逕流係數很低，很多雨水滲入土壤中，需要集流時間才會流進水庫。台南市目前3座水庫相加還有8500萬噸水，仍可撐到6月底以後沒問題。