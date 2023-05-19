民進黨總統參選人賴清德日前與大學生座談時稱「房價現在在降」引發眾怒，內政部長林右昌、勞動部次長李俊俋又提油救火，接連說出「年輕人買不起房是沒有規劃或是想買的地點價格太高」、「歡迎大家到嘉義買房」又讓民眾氣炸。民進黨立委高嘉瑜今( 19日)坦言，賴清德提到房價議題，「確實是刺痛所有年輕人的心」，因為居住正義、實坪制等等都是年輕人買房很有感的問題。

高嘉瑜在政論節目《新聞大白話》中坦言，賴清德說的房價議題，「確實是刺痛所有年輕人的心」，畢竟對於居住正義、實坪制等問題，很多年輕人在買房時都很有感。

高嘉瑜指出，現在買房有 4 成是公設，全世界只有台灣買房要計算公設這是很大的問題，而新加坡現在也推出較高的稅率，本國人買第二套、第三套房時，會被課 30%、40% 的重稅，外國人買房甚至高達 60%的稅率，就是想遏止炒房。

高嘉瑜也認為，當房地產變成商品、被資本化的時候，就會是惡性循環，年輕人買不起房，不敢生孩子、沒有生產力、沒有競爭力， 有房的人，卻可以不事生產，當房東、二房東收租，造成房價不斷攀升，但內部沒有生產力、創造力，對經濟長期來說並不好。

高嘉瑜也幫賴清德緩頰，當時賴應該是想指出，民進黨有推出平均地權條例、房地合一稅等，希望能遏制房價，但目前狀況還沒有達到大家的期待。

對於林右昌、李俊俋連日的發言，高嘉瑜坦言，可能還是沒辦法讓大家解氣、仍有一股氣在那裡，但民進黨現在執政，如果有能力去做，就從內政部、從林右昌開始。

高嘉瑜提到，包括六月開始推動的虛坪改革，還有民代提倡的實坪制，那能不能真的落實，其實內政部長有很大權力，也期待未來能夠推出政策來說服民眾。