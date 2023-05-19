長庚大學資訊工程學系學生王紹丞，12歲時因病毒癱瘓運動神經，開啟帶著呼吸器、坐著電動輪椅的生活。但他不向命運低頭，積極開發自己的潛能，國中時以繪畫藝術能力榮獲2016年總統教育獎的肯定。在即將大學畢業的此刻，更以優異的學業成績與亮眼的課外活動、社會服務與校外實習表現，展現自己具有回饋社會的能力，再次獲得2023年總統教育獎。

王紹丞大學時期累計獲得5次書卷獎，資工系第2名畢業，學業表現優異，並已錄取台灣科技大學資訊工程系碩士班。另一方面，課餘期間在校積極為身障生權益發聲，以及在工讀中學習；還跨出校園參與多項資訊工程領域專業競賽、企業實習，與業界接軌學用合一。

長庚大學資工系學生王紹丞（左三）與母親（左二）及校內師長、訪視委員合照。（校方提供）

學務處表示，雖然王紹丞在最好動的年齡，失去了自由自在的行動能力，但卻從未阻礙其人生發展，師長們對於王同學不因身體的限制而放棄學習，甚至克服困難、奉獻所學、回饋社會的正向態度，深受感動與啟發，可為現代年輕人的表率。

王紹丞對於再次獲獎深表感謝，特別是四年來陪伴的家人、師長、同學及特教資源的幫助，讓他可以在友善及溫馨的環境下安心學習。一路上受到許多人幫助，促使了他也懷抱著感恩與熱心助人的心。像是曾協助物理治療系開發糖尿病檢測儀器，目標在解決糖尿患者的問題；此外，他也是課輔小老師，教導資工系弱勢生專業科目，且擔任過長庚醫院、歡呼兒協會、學校志工，及參與義賣活動幫助弱勢團體。

即使有了後天上的缺失，王紹丞仍然讓自己的大學生活過得精彩。他表示，媽媽因照顧他而辭去工作，他為了幫助家裡的經濟，所以大一下開始打工賺錢，從一般行政工讀生到後來成為教授的研究助理。他也擔任過台積電校園代表在招募部門工作，並曾於麥錫森智能科技公司實習。工讀內容逐漸專業化，他堅信，這些經驗未來必定有助於其成長，自己一定有能力回饋社會。

展望未來，王紹丞希望能在深度學習與軟韌體之間有著更好的技術貢獻，以研究出近似人體神經系統的神經網路，開發出能判定人體腦神經訊號的智能輔具，嘉惠神經受損、肌肉無力的病患，在輔具的協助下，過著更好的生活。