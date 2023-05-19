台中市一名擁有5億身價的高三賴姓男生5月4日和處理父親遺產的夏姓代書助理出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻墜樓身亡，經檢警相驗後，發現賴男血液中含有酒精。賴母委任律師表示，賴男完全沒喝酒習慣，懷疑可能遭到下藥，恐有加工自殺之嫌，目前正等待化驗，並扣留現場酒瓶，目前與她登記婚的夏姓代書助理已遭檢方列為殺人被告以30萬交保。

賴母委任的律師許哲維表示，夏男自稱拿了2瓶啤酒給賴男喝，但是賴男過去曾沒喝酒習慣，合理懷疑酒中恐被下藥，造成賴男神智不清加工自殺，目前也請求檢警扣留現場的酒瓶送交化驗。

賴男母親質疑，兒子擁有父親贈與的上億房產，慘被設計成輕生案，出面開記者毀控訴，要求檢調加速釐清真相。

賴母委託的許姓律師表示，賴男父親過世後，賴繼承台中30筆不動產，市值5億，夏男為地政士助理，與夏父（地政士）曾幫賴家處理房地產，雙方因此結識。夏男5月4日到賴男家中以教他處理房產為由，要求賴男帶上身分證件，兩人隨即前往戶政所登記結婚，但2小時後賴男墜樓身亡，媽媽不相信兒子會輕生，懷疑加工輕生，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

賴母在記者會上落淚說，兒子生前因處理房產問題，與夏男見過2次面，自己完全不知道兩人要登記結婚。兒子18歲剛考上大學，結果被夏男帶出門後再也回不來，她無法接受，而且夏姓父子事後完全沒有任何表示，也未到靈堂捻香。

台中市議員黃健豪說，賴男家屬高度懷疑此案為謀財害命，希望嫌疑人接受測謊，並自願放棄財產繼承，證明沒有殺人動機，夏男現在已交保，但沒有限制出境與住居，希望檢察官申請羈押，避免有逃亡之虞。議員賴順仁表示，9點登記結婚、11點就墜樓身亡，非常離奇，18歲年輕生命就這樣殞落，希望檢警盡速調查，還給被害人一個公道。

全案進入司法階段，嫌疑人夏姓男子已30萬元交保，媒體電話詢問夏男父親，他則表示，對整起案件不知情。

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