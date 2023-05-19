台中市一名賴姓高三男5月4日和處理父親遺產的26歲夏姓代書助理出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻墜樓身亡。賴男母親質疑，兒子擁有父親贈與的上億房產，懷疑兒子是遭「加工自殺」，要求檢調加速釐清真相。賴姓高三男就讀的學校，5月4日當天接聞噩耗不敢置信，並透露當天賴生正請喪假中，並證實賴生曾因暗戀女同學，向輔導室諮商過。

根據《ETtoday新聞雲》報導，賴姓高中生的阿公在4月23日過世，賴生5月3、4日兩天請喪假未到校。賴生在校成績優異，4月份就已經透過繁星錄取東海大學哲學系，且賴生在高二的時候因為暗戀女同學未果，向輔導室諮商過。

賴母委託律師也質疑，賴繼承位於台中的30筆不動產，市值上億，夏男的父親是地政士，夏是助理，夏在5月4日到賴家以協助處理房產為由，要求賴帶身分證件出門，兩人竟到戶政所登記結婚，且賴在2小時後就墜從10樓墜樓身亡，賴母不相信兒子會輕生，懷疑加工自殺，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

台中地檢署表示，地檢署在5月5日接獲警方報驗後，當天就進行相驗程序，並訊問死者家屬及夏姓被告等人，檢察官在案發後訊問調查，認定夏有涉犯殺人罪嫌 ，但無羈押必要，諭知30萬元交保，已進行相驗解剖，依法偵辦中。

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