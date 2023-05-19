雖然這波梅雨劇烈雷聲浩大，但對水情幫助僅「差強人意」。經濟部水利署傍晚統計，全台水庫估可進帳近1800萬噸，不到4月那波的一半，且南部僅入流50萬噸，幾乎沒喝到。還好這波梅雨鋒面會到下周二，水利署認為仍可期待，評估高雄會有降雨，川流量可望提升。

至於旱象能否提早解除，北、中部水情燈號能否降級？水利署副署長王藝峰表示，現在要講旱象解除「還太早」，還需要更多降雨。至於竹中、南高水情燈號能否先降級，這會在下周或下下周的災害應變中心討論，視這波水情、未來降雨展望決定。

目前新竹、台中與彰北仍實施第一階段限水夜間減壓供水，苗栗還好只是提醒綠燈。南部則是嘉義減壓供水，台南與高雄較嚴重，是第二階段限水—用水大戶「減量供水」。

今北部下起劇烈雷雨，桃竹還傳部分災情，但整體是「雷聲大、雨點不夠大」。根據統計，這波梅雨水庫入流量估僅約1795萬噸，不如4月春雨的進帳4000多萬噸。

其中以日月潭(含霧社)水庫進帳430萬噸最豐，次為苗栗鯉魚潭390萬噸，也就是中部較好。北部以石門水庫290萬噸入流最多，新竹寶山加寶二也有150萬噸。

但看看南部，僅雲林湖山入帳20萬、台南曾文(烏山頭)30萬噸，等於沒有。再以水庫水位觀察，南部如嘉義蘭潭、仁義潭，台南南化都低於2成。曾文水庫更慘到只有6.6％，還好烏山頭尚有4成多。北部石門也僅有3成3、鯉魚潭4成上下，都不夠好。

對於這波降雨成效，王藝峰以「差強人意」形容。由於梅雨晚間已經南移，他認為對高雄的川流量提升會有幫助。到下周二前，都會有間歇性降雨，還是可以期待。