台中市一名高三賴姓男子繼承過世父親5億的房地產，並由夏姓地政士處理，不料本月4日賴男竟然和夏姓地政士的兒子到戶政事務所登記結婚，2小時內賴男就突然墜樓身亡，而夏姓地政士的兒子夏男也被列為嫌疑人。據了解，夏男帶著賴男在戶政所外和附近便利商店隨機找到2名年輕路人當證婚人，在結婚文件上簽名後，就到戶政所辦理登記，而整起事件疑點重重，讓家屬完全無法接受。

賴男家屬的委任律師許哲維指出，全案有4大疑點，首先是「有謀財害命的動機」，根據家屬表示，夏男可能就讀法律相關科系畢業，顯然知道民法開放同性結婚，可依法進行民法配偶當然繼承人的規定，繼承市價高達5億元以上的遺產。

再者，家屬懷疑是預謀犯案，許哲維表示，夏男把賴男誘拐出去前，以他剛成年不太會保管財產為由，將所有權狀放在夏姓地政士事務所的保管箱裡，雖然律師曾和夏男和夏姓地政士溝通取回權狀，卻遭到拒絕。第3個疑點是，賴男明確是異性戀者，上周才因暗戀女同學和輔導老師商談，不太可能會和同性結婚。

此外，夏男聲稱將賴男帶出住所後，在前往戶政事務所的路上經過一間超商，見有一名年輕男子在座位區喝飲料，便表示自己和賴男是想結婚的同性伴侶，礙於家屬不接受無法結婚，因此請他幫忙在結婚文件上簽名；另一名證婚人也是用相同說法在戶政事務所外找路人幫助。

許哲維認為夏男的說法漏洞百出，鮮少有民眾會因為陌生人的一句話，就同意幫忙在結婚證書上簽名，許哲維懷疑整起案件有可能有共犯，甚至是集團犯案。且依《戶政法》規定，結婚證人必須親自見聞，確定雙方有結婚意願，若證婚人不認識雙方，未來難以證明有結婚的真意，未來恐怕會被主張婚姻無效。

不僅尋找證婚人的說法讓家屬起疑，許哲維表示，事發當天，賴男的母親有致電夏姓地政士協助尋找賴男，但夏姓地政士頻頻說「不知道」，也拒絕帶賴男的母親到事務所或戶政事務所尋人，「他有沒有以這種聲東擊西的方式，讓被害者母親延後報案，甚至讓被害者母親誤以為找得回兒子」，希望檢警能盡速釐清真相。

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