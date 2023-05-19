韓國舞團「PRIME KINGZ」因參加街舞競賽節目《街頭男戰士》爆紅，明（20日）晚將在大直DSpace元動空間舉辦粉絲見面會，5位成員KYOYUNG JR.、KNUCKS、TRIX、COUNTER、DOOR今（19日）抵台接受聯訪，TRIX曾在大陸生活2年，一現身便開心用流利中文自我介紹，也充當起翻譯，還現場教學其他成員講中文，但被問及會為隊友的中文發音打幾分時，TRIX搞笑說：「5分，不過滿分是100。」

TRIX透露自己多年前曾為教課訪台，當時就印象很好，覺得台灣人都很親切、天氣也很好，這次特別想吃火鍋跟喝珍珠奶茶，至於未來是否還有來台教課的計畫，他謙虛表示：「只有找我來，我當然都非常願意，不論是旅遊還是教課。」COUNTER則想品嘗小籠包，DOOR說朋友推薦一定要逛夜市，KNUCKS表示在韓國一直看到貢茶，想喝喝道地的手搖飲，KYOYUNG JR.則說想吃火鍋，也非常想嘗試麻辣口味。

「PRIME KINGZ」成員DOOR（左起）、KNUCKS、TRIX、COUNTER、KYOYUNG JR.首度來台舉辦粉絲見面會。（ON INN ASIA提供）

貴為世界冠軍舞者的隊長TRIX，也曾是韓團「EXO」出身的張藝興（Lay）和《BOYS PLANET》選手王子浩的舞蹈老師，他說：「Lay本身已經是出道的藝人，所以比較需要考量到他的狀態跟體力等，子浩的話因為還是練習生，我當作一般人造表操課。」再被問及是否能為2位的舞技打分數，TRIX哀號用中文回：「這個太難了，我覺得藝興更好，他很努力！子浩也很努力，但我覺得藝興更好。」

「PRIME KINGZ」的舞風是Krump，舞蹈強度相當大，TRIX坦言：「常因為動作太大打到別人的手臂或肩膀，或是跳太用力扭到脖子或腰。」雖然舞台上氣勢兇悍，私下卻有極大的反差，TRIX爆料「像是KYOYUNG JR.就相當寡言，也不愛去人多的地方。」DOOR則愛講大叔笑話，COUNTER雖然童顏，但是隊內身材最好的人；KNUCKS心思相當細膩；TRIX也很容易心軟，是成員之中最愛哭的人，「上了年紀有變得更感性了，最近一次哭就是在節目《街頭男戰士》的那次。」

擁有高學歷考進成均館大學研究所的KNUCKS也分享自己20歲決定當舞者時，父母曾相當反對，「因為我的學業成績其實不錯，但我想做自己喜歡做的事，就覺得一定要證明給他們看」，只能不斷練習，曾最高紀錄練舞長達20小時，「幾乎是住在練習室，換洗衣物、泡麵都放在那，下課後假裝回家，又會偷偷回到練習室。」後來漸漸闖出一番成績後，尤其是看到他在《街頭男戰士》的表現，家人也已轉為支持。

最後5人也紛紛表示相當期待明晚即將首度與台灣粉絲見面，承諾會展現最好的舞台給大家看，甚至特別做了手鍊要送給粉絲，TRIX說「非常神奇，我們以前都只有在韓國表演，可以有機會來到海外演出很開心，上次在首爾因為KNUCKS動下顎手術無法一起，這次他都可以參與，希望能帶給粉絲很棒的一天。」KYOYUNG JR.也喊：「想快點見到台灣粉絲！」