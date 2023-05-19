七大工業國集團（G7）峰會週五（19日）起3天在廣島舉行。首日傍晚，與會領袖在地主代表日本首相岸田文雄帶領之下同赴當地嚴島神社拍攝峰會例行團體照。這些國際政壇要角暫時卸下嚴肅神情，乘船途中，英相蘇納克還拿起手機與其他領袖自拍。
嚴島神社位於廣島縣海岸邊，離市區很近。英國廣播公司報導，與會領袖乘船赴嚴島神社途中，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）拿起手機自拍，邀請加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）一同入鏡。
日本共同社報導，美國總統拜登並未一同搭船，而是搭乘專用直升機到神社會合。
一行人抵達神社之後，7國領袖與同場開會的歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩一字排開，以神社鳥居為背景，準備合影。
這些領袖卻顯得有些不知所措，9人不太確定是否要一同朝媒體鏡頭揮手，結果變成「各揮各的」，動作也不盡相同，馬克宏的手甚至還插在西裝褲口袋裡，氣氛略顯尷尬。
合影過後，9位與會領袖一同參觀嚴島神社。行程結束後，與會領袖將共進晚餐。
與會領袖的配偶則同赴廣島市區「上田流和風堂」，體驗日本茶道。
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