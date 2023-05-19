新竹縣竹北市豐采520建案工地，因日前施工導致道路坍塌，遭新竹縣政府勒令停工，要求於5月19日前提送搶險計畫，而該建案工地又因在18日凌晨未經報准擅自施工，建商豐邑建設因此再遭縣府勒令於新竹縣4所建案全面停工。豐邑建設19日將搶險計畫書送抵縣府，縣府工務處指出，將在22日由專案小組嚴格審查該計畫，若未能通過，4建案工地將繼續停工。

豐采520建案工地旁莊敬六街在4月27日道路坍塌，縣府隨即勒令該建案工地停工，並在5月10日緊急會議上，要求建商豐邑建設在10日內，即5月19日前提報救災搶險計畫。

工務處19日下午收到豐邑建設提送事發原因、搶修、搶險及道路安全維持計畫書，預計在22日由專案小組從嚴審查。專案小組會議由縣府人員、政風處、行政處（法制）、竹北市公所、里長，以及建築師、大地技師、土木技師、教授等專家學者組成。

計畫書內需含經分析彙整過的有意義數據資料、水位監測與透地雷達分析等相關內容，供專案小組研議判讀，確實找出坍塌問題根源。如經審查通過，將請豐邑建設盡速依計畫書辦理搶修、搶險，如未通過則將要求豐邑建設所有在新竹縣的建案持續停工，至搶險計畫審查通過為止。

豐邑機構執行長劉純芳則透過聲明，重申全力配合縣府接受檢調調查絕不迴避責任外，再次針對近日紛擾問題重點說明與表達歉意。另外也在15日開始，自發性增加為2天1次的加強監測，監測數據同時回報竹北市公所備查，以利公所因應採取措施。

至於眾所關切的特斯拉車主損失問題，劉純芳表示豐邑積極與車主溝通完成，在縣府鑑定道路塌陷原因報告出爐前，基於善意方的責任釐清前題，已於17日與特斯拉車主達成協議，車主的損失已全數由豐邑先行承擔。