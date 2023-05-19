MC HotDog熱狗出道23年，今年以專輯《姚中二》首度入圍金曲歌王，大批粉絲獻上祝福。他18日深夜分享「創作最快樂或最爽的時刻是在什麼時候呢？」並驚喜宣布，下半年將推出新專輯、2度唱進台北小巨蛋。

他時隔10年2度攻蛋，霸氣說：「今年年底，差不多在聖誕節那時候吧，請把你的時間留給我，聲色犬王想要約你在台北小巨蛋見。」對此，熱狗所屬「本色音樂」19日低調回應，「希望今年有這樣計畫可以成行，但一切都還未定。」

熱狗一口氣入圍本屆金曲「最佳華語男歌手獎」、「最佳作詞人獎」，直說，入圍金曲當然開心，「我也不會矯情地說現在的我完全不在乎，但我對所有獎項的態度也很明確泰然，我會非常的看淡它，得之我幸，不得我命，根本沒有什麼大不了的。」

他特別致謝粉絲一路以來支持，興奮說：「這張《姚中二》真的很扯，在沒有做什麼太多的宣傳下，我可以很負責任的和大家說，目前光是實體就已經賣出了超過7千張，擺在現在樂壇這真的已經是一個非常驚人的數字，沒有灌水，沒有驕傲，但是也沒有謙虛，真的再次感謝大家。」