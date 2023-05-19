台北市議會警政衛生部門質詢，民進黨議員許淑華針對台北市立聯合醫院相關業務提出監督和建議，強調不能為了達到長照床數目標，犧牲原有空間。

許淑華今( 19 )在臉書發文，提及本周警政衛生部門質詢，她針對台北市立聯合醫院相關業務來提出監督和建議，尤其是成立專門科別院區，盼讓聯醫系統的不同院區發揮最好的醫療服務。

針對台北市長蔣萬安在政策白皮書要釋出500張長照床位，許淑華指出，原本要民間來釋出但沒有獲得支持，因為民間醫院顯然無法配合釋出床位。對於市府想改由聯合醫院來設置長照床位，許淑華也表示支持，且聯醫也非常適合發揮就近照顧的角色功能。

但許淑華指出，目前聯醫增設595床、長照429床再加上府級委外166床，這個規劃也很誇張，為了要硬湊政策目標的床數，竟然要把 院本部辦公設施、仁愛院區教研部都騰挪空間出來增設長照床位。

許淑華強調，應該在量能有限的範圍去做到追求達標，而不是為了達標，犧牲原本必須使用到的空間。她同意長照合作，尤其是聯醫轉型來做長照，但是有一些需要、不影響既有量能、功能的狀況下，可以做調整，但是真的不能硬塞。她也提到，最根本的是聯醫護理人力就已經很缺乏，之後也要對薪資這塊增加人力擴充的誘因。

許淑華說，目前已經有規劃正在做的長照服務空間，還包含廣智、萬青與行愛，她非常支持這些在社會住宅當中設置的長照床位供給，不僅可以貼近社宅友善社區的目的，也能在社區當中提供服務就近照顧，未來無論是興建中或規劃新建的社宅，再循序漸進安排長照床位，應該有詳細的逐年增設規劃。

許淑華也主張，「婦幼醫院應該作為婦幼專責醫院」，她注意到有一些嬰幼兒、未成年人的身心障礙者，其實是很需要有專責的醫療院區，來為他們照顧健康。婦幼院區可以針對婦女、小朋友的早療需求等等，來作為專責醫療機構。

許淑華也具體建議，衛生局應該要針對長照增設床位的政策目標規劃短中長期實施方案，她也要求兩個月內擬好，提供給議會來討論。

許淑華表示，北市聯合醫院作為照顧市民整體生命、健康，無論是院內的設備更新或者床位設置以及護理人員量能、醫病比及護病比她都會繼續關注，為大家的就醫權益好好把關。