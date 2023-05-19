新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統後，對於外界詢問與郭之關係，侯友宜直言大家不要「見縫插針」。而郭台銘今（19）日也在機場露面，準備出國散心，面對記者詢問「是否覺得國民黨對不起你？」郭台銘急忙說，「沒有沒有，是我對不起中華民國的國民！對不起台灣人民，對不起、對不起，努力不夠！」

新北市長侯友宜17日獲得國民黨徵召參選2024年總統後，隨即於第一時間致電多位國民黨縣市長，希望能團結一致共同贏得勝選。

根據《東森新聞》報導，雖然郭台銘表態相挺，但挺郭派人士還是有意見。對此，侯友宜強調，他和郭台銘有共同的價值，不需要被挑撥，大家也不要「見縫插針」。

另據《台視》報導，郭台銘今（19）日也在機場露面，準備出國散心。面對記者詢問「是否覺得國民黨對不起你？」郭台銘急忙說，「沒有沒有，是我對不起中華民國的國民！對不起台灣人民，對不起、對不起，努力不夠，謝謝！謝謝！努力不夠、努力不夠，謝謝！謝謝！祝大家周末愉快，謝謝！謝謝！」隨後未再回答媒體詢問。

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