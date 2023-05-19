IKEA桃園觀音物流中心今日辦理開幕啟用典禮，桃園市長張善政出席表示，IKEA的辦公室格調簡潔、亮麗且優美，產品更是高雅又環保，深受台灣市場喜愛，成為居家布置首選。為服務更多顧客，選擇擁有機場、腹地廣大的桃園成立物流中心拓展業務，猶如千里馬遇見伯樂，看見地理和產業優勢，未來市府也會持續協助企業在桃園投資，讓更多企業選擇在桃園發展。

張善政指出，市府積極推行環境永續政策，以2030年減碳50％、2050年淨零碳排為目標，攜手桃園產業共同打造淨零宜居的城市，而IKEA企業也響應市府政策，將以2030年轉型為循環企業為目標，為桃園企業設下淨零碳排標竿。

DFI零售集團IKEA集團董事長凌思卓（Martin Lindstrom）說，IKEA與桃市府有25年友好關係，與寶倉集團也有互相信任合作關係，因此陸續在台灣設立多家分店，滿足大眾消費需求。IKEA深知物流是所有零售業背後重要支柱，因此成立桃園觀音物流中心，提供高效物流鏈，提升客戶購物體驗，實現永續發展承諾，以達2030年減碳50％目標。

IKEA桃園觀音物流中心19日啟用，桃園市長張善政盼更多企業看見桃園優勢、到桃園投資發展。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市經發局長張誠表示，IKEA深耕桃園近17年，2020年在桃園高鐵青埔商圈投資60億元，打造全台最大旗艦店的青埔店，現在更斥資21億元，興建地上3層樓、高21公尺、總樓地板面積近1萬8000坪的物流中心，啟用後將支援IKEA全台8家分店及線上購物的倉儲需求，預計可創造200個就業機會。

張誠提到，市府為接軌2050年淨零目標，以2030年減碳50％、2050年淨零碳排為目標，訂定產業轉型、實現綠色運輸政策、再生能源與節能3大主題策略，市府投資服務中心也以單一窗口、全程陪伴的投資服務，協助企業解決投資困難，鼓勵企業投資桃園。