5億高三生婚後墬樓案扯出離奇身世，他是阿公與母所生，祖孫照曝光。（民眾提供）

台中市一名高三賴姓男生5月4日和處理父親遺產的夏姓代書助理出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻墜樓身亡，目前全案朝殺人方向偵辦。外界好奇，這位高三生到底是擁有何種特殊背景，可以年紀輕輕既擁有5億財產?如今他遭到起底，原來，這位高中生是阿公和賴姓高中生的生母不倫生下的私生子，阿公(也是父親)多年來陸續將不動產移轉給他，也才讓他擁有如此達大財富。

根據2015年的一件法院判決，賴姓高三生的阿公要求與阿嬤離婚，判決書記載與阿公與媳婦通姦生子，並將阿嬤與孩子逐出家門。奶奶控訴，丈夫未與媳婦通姦之前，雙方子女、孫子三代同堂，和樂融融，但在丈夫與媳婦通姦生子遭揭發後，就將她及子女、孫子全趕出家門。雙方一見面就會被丈夫辱罵或是毆打。

但是這場離婚官司，法官認為阿公夫妻間的婚姻難以維持，應全部歸責於阿公，因此已駁回阿公所提離婚之訴。

賴姓阿公的女兒，也曾出庭指控父親不倫，憤怒的對著父親說，「現在我弟弟 的小孩叫你阿公，如果你跟大嫂生下的小孩，請問要叫你什麼?」

東窗事發後，阿公就收養自己的「兒子」，多年來，就會贈予財產給「兒子」，前後至少超過30筆土地，也因此賴姓高三男，也因此擁有至少5億房產。

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