央行經研處副處長曹體仁表示，第一季經常帳順差年減122億美元，觀察本季各項數據，包括商品貿易、服務貿易都是疫情以來新低，整體來看，國際收支已慢慢回到疫情前常態水準。

曹體仁指出，第一季商品貿易順差120.3億美元，創2014年第二季以來新低，年減80.3億美元，主因全球景氣趨緩、廠商去化庫存效應下，第一季商品出口958.4億美元，為2020年第四季以來新低；商品進口838.2億美元，則為2021年第二季以來新低。

曹體仁也說明，疫情期間受惠遠距商機，加上全球對我國資通訊產品需求增加，當時受惠於疫情紅利，使商品貿易順差大增，而現在只是回歸疫情前水準，目前持續關切庫存去化議題。

第一季服務收支則由上季順差轉為逆差17.2億元，年減65.6億美元。曹體仁說明，供應鏈瓶頸舒緩、運價下跌，加上邊境開放後，國人旅行支出支出大增，第一季我國出境人次年增15.1倍，以致於服務支出大於收入，也進一步使服務收支轉為逆差，慢慢回到疫情前狀況。

至於第一季金融帳延續淨流出，證券投資淨流出179.5億美元，其中居民對外證券投資增加264億美元，主因銀行投資國外債券增加；非居民證券投資淨也增加84.5億美元，即外資增持台股。

曹體仁表示，去年前三季全球股市走跌，但去年底股市反彈，台股自第四季低點反彈，外資逐漸回流，目前台股本益比低，使外資增持台股意願提升，目前主要仍以持有電子及半導體股票為主。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，代表資金淨流出。由民間部門持有即金融帳淨流出，由貨幣當局持有，即為準備資產增加。