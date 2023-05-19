教育部17日公布第二期2023至2027年高教深耕計畫各大學經費核定結果，桃園市中原大學延續第一期培育永續人才優異成效，再次獲得私立綜合大學1.55億的全國最高金額補助，校方表示，中原連2年高教深耕計畫皆獲教育部高額補助，象徵全人教育辦學理念成效卓越、深獲肯定。

教育部自2018年起推動5年期高等教育深耕計畫，以學生及教學為主體核心，並協助各校發展優勢特色。中原大學在第一期計畫強調學生基礎素養與跨域學習、推動重點優勢領域、國際觀與國際移動、大學社會責任影響力等方向，尤其將SDGs精神融入全人教育理念並推動校務運作，深獲教育部肯定。

中原大學以培育永續人才優異成效，111、112年獲教育部高等教育深耕計畫私立綜合大學最高補助。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學表示，在教學創新部分，首創編撰「中原大學學生學習成效問責報告」，確保教學品質及提升學生學習成效、落實PDCA機制；提升高教公共性則於去年榮獲行政院國家永續發展獎教育類獎項及TCSA大學永續發展獎報告書銅牌肯定。

中原師生也致力於實踐以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群教育理念，自2017年起投入執行卓蘭雙連梨農產興業計畫、桃園大海社區文化創生計畫、從霄裡鏈接桃園兩圳文化綠廊之永續經營計畫等教育部大學社會責任（USR）計畫，深獲地方支持信賴。

中原大學為國家社會培養具備即戰力、長戰力的新世代產業永續發展人才。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學指出，在第二期計畫中，校方將透過精準的校務研究（Institutional Research，簡稱IR）發展學校優勢，以「全人學習、創新產研、深耕國際、永續發展」為計畫願景，培育學生「跨領域、資訊科技與人文關懷、自主學習、問題解決、社會參與、國際移動」等6大關鍵能力。

中原大學提到，中原在111學年度已發展為具有8個學院專業領域的綜合大學，為國家社會培養具備即戰力、長戰力之「新世代產業永續發展人才」，未來將以在地連結、人才培育及永續發展為推動重點，持續善盡大學社會責任，培育學生具備社會參與之能力，持續打造「有信、有望、有愛」的全人教育優質大學。