新北市某幼兒園1名女老師，近期被3名幼童家長們指控餵食學童不明藥物，還涉嫌不當體罰，檢方複訊後，諭知2萬元交保。據悉，幼童家長帶孩子去醫院化驗，2名幼童結果出爐，分別是巴比妥（四級毒品）、苯重氮基鹼殘留，另1名幼童尚待結果。

警方指出，3名家長發現就讀幼兒園的子女，從今年2月至4月間，出現情緒易怒及自殘等行為，遂指控老師涉嫌餵食不明藥物及不當體罰，警方14日受理報案後，立即通報教育局、婦幼警察隊及分局防治組等單位，組成專案小組，並報請檢方指揮偵辦。

警方18日上午8時許持搜索票前往幼兒園調查，除查扣智慧型手機、電腦主機、螢幕及滑鼠外，同時也帶回該幼師調查，訊後依傷害、藥事法、妨害幼童發育、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後諭知2萬元交保。

新北市某幼兒園教師被家長指控餵食學童不明藥物，還涉嫌不當體罰，該師被依傷害等罪移送法辦，新北地檢署昨日諭知2萬元交保。（蔡雯如攝）

新北市教育局表示，市府正配合檢警查察，相關事實須待調查結果釐清確認，目前園方已將該師調離現職靜待調查，若查證有不當對待幼生的行為，市府會秉持勿枉勿縱、嚴懲不貸，最重裁罰行為人60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

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