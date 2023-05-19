橫跨新北市板橋、新莊的新月橋上有一顆直徑達2.3公尺的逼真月球，設置以來一直是橋上最顯著的地標，成為許多民眾到新月橋時的打卡拍照熱點。但近日因部分缺乏公德心的民眾在月球上任意刻字及塗鴉，破壞月球表面，日前高灘處已吊離請廠商重新修補。

高灘處表示，於2020年在新月橋上設置超逼真的月亮，讓新月橋增添呼應橋名的特色地景裝置藝術，表面還有隕石坑及陰影處，晚上看起來和真實的月球沒有兩樣，完全就是真實月球的縮小版，是許多情侶求婚的浪漫場所。

美麗的裝置藝術總是會吸引許多人駐足觀賞，可惜缺乏公德心的遊客在月球表面寫字及刻字，造成月球表面受損，也影響到整體景觀。因該作品表面已毀損，需將原有外層漆料噴砂去除，再漆上半透光特殊塗料，處理工序相當繁複，無法於現場修補故已吊離進廠整修。

高灘處長張修銘表示，月球已進廠「美容」，預計6月10日前重新吊回原處，讓月亮重現光彩。此外，月球撤離後現場遺留的固定設施已設置警示區域，民眾切勿靠近觸碰以免破壞設施。

張修銘呼籲，月球是新月橋的地標，也是公共設施，高灘處在月球周邊設有監視器及保全崗哨，破壞者的行為已涉及破壞公物，都會被錄影存證，必要時移送警方查辦，請民眾發揮公德心，共同維持美好的休憩環境。