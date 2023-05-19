趙孟姿和許孟哲婚後育有一子一女，今（19日）受邀擔任腸病毒衛教大使，分享二寶媽的心境轉變，她透露女兒Doreen暑假將進幼兒園就讀，除了捨不得之外，還會擔心幼兒互相傳染的問題，唯一開心的是多了自己的時間，被問第三胎計畫，她直言：「還不敢想。」

趙孟姿談到，現在看著10個月大的兒子Liam，會覺得「天啊！如果長大了，我就沒有這麼可愛的小寶寶可以抱了。」倘若有了第三胎，她擔心幸福指數會下降，育兒的過程中，體會到「為什麼有人會太想要抱小baby又再生一個，因為真的太可愛了。」她強調：「我跟孟哲現在是不敢想第三個。」

趙孟姿分享照顧２寶的撇步。（范揚光攝）

對於是否擔心兒女成長過程中成為「小惡魔」 ，趙孟姿表示，會有一個階段需耐心溝通，透露Doreen現在就處於此階段，「我覺得過了就好了，我可以從小孩身上學習到很多，也可以從中更認識自己，這是當父母的功課跟禮物。」

Doreen暑假要就讀幼稚園，趙孟姿坦言會有點捨不得，也擔心女兒上學初期會哭，她認為這個陣痛期是必經之路，「除了捨不得之外，我也滿期待的，因為終於有自己的時間了，雖然還要帶弟弟，但是帶2個帶1個差很多。」若女兒上課交小男友？她笑說：「那是爸爸要擔心的。」

回想兩個孩子都誕生在疫情期間，趙孟姿自嘲是「疫情媽媽」，也因此更習慣疫情下的育兒生活，養成了隨手消毒、戴口罩的防疫習慣，她平時在外，都會用酒精完整擦拭孩子的行動範圍，就怕暴露在感染風險中；但後來她發覺，疫情解封才是挑戰的開始，兩個孩子此時陸續出現小感冒，也讓她意識到環境中的病毒細菌無所不在。

趙孟姿說，成為二寶媽最大轉變是「育兒標準更彈性」，像是兒子Liam尚未出生前，她每兩天就會將女兒Doreen全部的玩具進行消毒，有了老二後則改為一星期一次；但她指出唯一不會變的高標準就是預防接種。而嬰幼兒接種疫苗種類、針數多，趙孟姿無奈表示是必經過程，並分享女兒Doreen接種幾次常規疫苗後，每次看醫生都會擔心詢問是否要打針，讓她既心疼又好笑。