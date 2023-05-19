童星出身的男星郝劭文，兒時拍過許多經典電影，成為家喻戶曉的名人，近年把工作重心移到大陸經營電商，去年公開與陸籍化妝師林寧瑞結婚，15日甜蜜補辦婚禮。郝劭文婚禮後話題不斷，除了伴郎團有釋小龍外，但他與9歲繼女一親密互動引起爭議；在郝劭文分享的婚紗照中，出現他與繼女嘴對嘴親親，而愛妻在一旁看得很開心，網友全看傻眼直言「不太合適」。

郝劭文日前曬出婚紗照後，15日與妻子林寧瑞舉辦婚禮，伴郎團中有他童星時期的搭檔釋小龍，罕見合體的畫面勾起許多人回憶，也引起熱烈討論；不過，除了郝劭文與釋小龍合體外，有眼尖網友在婚紗照中發現他與9歲繼女嘴對嘴親吻，而林寧瑞在一旁笑得很燦爛，「溫馨」畫面卻讓不少人很反感。

郝劭文在婚紗照中與9歲繼女嘴對嘴親吻，被廣大網友認為不太適合。（圖／摘自郝劭文微博）

過去郝劭文就曾親吻過繼女，如今又再拍婚紗時這樣做，導致許多人看不下去紛紛砲轟，「作為繼父親小女孩嘴，不是很好吧」、「別說是繼女，就是自己的孩子，這麼大的女孩了，這樣做也是不好的吧」，大多認為9歲小孩已有性別意識，這樣子表達父愛不太妥當。

當然也有一些粉絲認為網友管太寬，「他老婆同意就好吧，你們不同意關他什麼事」、「老婆沒意見，我們不用瞎操心」、「我是他老婆的話，會很謝謝他也那麼愛自己的女兒」。郝劭文與林寧瑞去（2022）年520宣布結婚喜訊，直到今年5月15日才補辦婚禮。