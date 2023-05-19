南韓天團「防彈少年團」BTS紅遍全球，七位成員各個顏值和實力兼具，卻不時承受私生飯的騷擾，日前老么柾國發文要大家不要訂外送到他家，竟有人揚言想殺他，發言相當瘋狂，而去年12月入伍的Jin(金碩珍)也深受其害，近日一名女軍官疑似為了接近他，在值勤時擅離職守，目的是幫Jin注射疫苗，讓粉絲很擔心他的人身安全，要求軍方正視此事。

綜合韓媒報導，今年1月一名隸屬於28師團的女軍官，得知Jin的打針日期後，經由擔任護士長的友人得知Jin所在的第五師團特定藥品數量較少，竟在未向上級報告的情況之下，丟下手邊工作，開了半個鐘頭的車去追星，親自幫他注射流行性出血熱第2次疫苗，甚至在回到部隊時，向同事描述現場情況表示：「Jin非常痛！」被看不下去的人檢舉，甚至鬧上新聞版面。

對此，軍方表示Jin注射的是新兵都要接種的疫苗，並強調今年3月已針對擅離職守一事，調查過第5、第28師團，但女軍官矢口否認，並澄清沒見過Jin。面對這種情況，軍方承諾接下來法務部會處理此事，若舉報屬實，女軍官的行為已違反多項規定，將依法懲處女軍官。

현역 여성 장교가 부대 승인 없이 그룹 방탄소년단(BTS)의 진(31·본명 김석진)이 근무 중인 부대를 방문해 군 당국이 조사 중입니다.https://t.co/sjcJnBoIzk pic.twitter.com/qW4utLadFn — 연합뉴스 (@yonhaptweet) May 19, 2023

粉絲對Jin在軍營的人身安全表達擔憂：「私生飯好恐怖」、「這也太離譜了」、「這樣得關起來吧！快瘋了」、「這要是黑粉還不知道注射啥呢，可怕！」，而據了解，南韓軍刑法規定，未向上級報告便擅離職守，最高被處1年有期徒刑或監禁，處罰可不算輕。