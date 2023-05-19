民進黨前立委郭正亮今( 19 )日發佈聲明，因「道不同不相為謀」的原因，宣布自己退出民進黨，網友熱議之餘，也點名下一個被退黨的恐怕就是立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜表示，「看到很多黨內有智慧的前輩離我們越來越遠，心裡也是不勝唏噓」，但她畢竟還在民進黨努力，當然會努力讓民進黨變的更好。

高嘉瑜今在政論節目《新聞大白話》中表示，像是郭正亮、前立委沈富雄等，很多過去民進黨內很有智慧的前輩，「紛紛離我們越來越來，心裡也是不勝唏噓」。

被問及網友點名她是下一個退黨人選，高嘉瑜則回憶起 2020 年首次被民進黨徵召時，她在現場有流下眼淚，很感謝民進黨願意不計前嫌。她也說，民進黨這個政黨，還是會看從政黨員在不同的地方和不同的狀況，她也相信，大家都知道她的言論都是出於善意，在這個情況下，黨還是有會有包容度。

高嘉瑜也談到，郭正亮今日是選擇自行退黨，但若是交給黨中央判斷，應該不會做到這個程度，可能郭正亮是希望有更開闊的未來、可以暢所欲言等等。

高嘉瑜強調，「畢竟我們還在民進黨裡面努力，當然會希望說讓民進黨更好」，在這個情況下，民進黨還是有很多值得敬佩的地方，像是公平初選制度等等。