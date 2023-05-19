新北市五股區中興路四段、新五路二段因路口時常無法淨空，導致綠燈仍無法通行，造成交通堵塞、影響行車秩序及安全，新北市議員蔡淑君接獲民眾陳情後，今(9)日早上邀集相關單位展開會勘，希望能改善該處的交通問題。

今天蔡淑君與五股區五股里長陳蔡燕女、五股區更寮里長陳仁益、蘆洲警分局副局長鄭志忠副、新北市交通局交通管制工程科長林昭賢、新北市政府警察局交通警察大隊執法組長張力元、交通義勇警察大隊蘆洲副中隊長蔡洺莉一起研商此案。

林昭賢表示，路口淨空有二項作法，一為調整號誌時制計畫將中興路三段左轉新五路往國道方向全紅秒數4到5秒、中興路四段往台64方向全紅秒數3到4秒，利用增加全紅秒數讓車輛快速通過此路口；二為請蘆洲分局及義交尖峰時段於前方路口壅塞時，先行阻斷車流加強路口保持淨空，不過蔡洺莉認為義交無執法權，實際執行確有困難。

蔡淑君則指出，理解分局及義交的辛苦，但此路口即使離峰時段車流量也不少，交通局也說明號誌時制秒數也已飽和，些微調整可能助益不大，最有效的方式即為科技執法，落實路口淨空，請警察局交通大隊於中興路左轉往國道方向建置科技執法，衍伸費用由自己配合款支應，後續請於科技執法建置完成後先行宣導一個月後再行執法。