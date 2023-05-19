台海戰爭近幾年成為全球地緣政治與國防軍事界熱門話題，西方國家對這場可能發生的戰爭有各種不同的預測。德國國防大學學者施美白（May-Britt Stumbaum）在受訪時預測，北京可能在2025年1月攻打台灣，而美國將會干預。

《德國之聲》報導說，德國慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心(CISS) 學者施美白接受《慕尼黑信使報》採訪時表示，今後2年對台灣至關重要，中共領導人首先等待明年1月台灣的總統選舉，並希望親中的國民黨能夠獲勝。

她還說，中國將加強對台灣的威懾，直到台灣人最終說：「與其冒著戰爭的風險，不如將自己置於北京的控制之下」，「為此，北京方面將通過散佈虛假資訊、滲透等方式從內部侵蝕台灣的制度。」

施美白認為，2025年初的美國大選也將會產生重大影響。「近年來，我們一再看到，在這種情況下，美國往往在幾個月內幾乎沒有行動能力。許多高層人士在權力交接前幾個月就離開了，高層行政職位和大使職位會空缺很長時間。」美國2025年初可能會非常虛弱，北京會利用這一點。

她預測，「如果中國真的決定對台灣動武，2025年1月會提供一個合適的入侵機會。不僅是因為美國大選後的陣痛，還因為在冬季最容易渡過台灣海峽，那時海面比較平靜。此外，2025年的中國春節在1月，數以億計的人將在全國各地旅行，衛星幾乎無法發現大規模的軍隊調遣。那時，中國只需要一個月圓之夜和好天氣。」

施美白認為，如果北京方面軍事攻擊台灣，那麼會派出大量兵力，首先試圖佔領戰略要地，特別是台灣政府所在地和關鍵基礎設施控制中心。中國也會承受非常高的流血代價。她說，「在中國，人們已經習慣於做出巨大的犧牲。在北京取消新冠措施後，估計有160萬人在4周內死亡。入侵台灣的經濟後果也將是巨大的。美國估計，由於制裁，中國的GDP將暴跌9%。但即使這樣的後果也會被接受。」

對於台海爆發戰爭時美國的態度，施美白預測，中國若攻打台灣，美國將出手干預。如果中國控制了台灣，中國的潛艇可以從（台灣東部）不被發現地潛入海底，在三藩市附近再重新浮出水面。這就是美國人要進行干預的原因。他們想防止第2個珍珠港事件。不讓台灣落入中共手中，符合美國人自己的戰略利益。