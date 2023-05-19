在西方大力制裁下，俄羅斯經濟表現出乎預料的強韌，也迫使西方持續加大制裁力道。俄羅斯前經濟部長內洽耶夫（Andrey Nechayev）日前出席活動，唱衰俄羅斯經濟根本「一團糟」，更預計明年可能會引發金融危機。

泰晤士報報導，內洽耶夫在葉卡捷琳堡一場金融論壇上表示，俄羅斯經濟受挫主要來自西方的制裁，且明年狀況會更加糟糕。他說，類似麥當勞這種食品特許經營權，能夠由「布利尼」（blini，俄羅斯煎餅）所取代，但高科技產品卻無法。

內洽耶夫指出，俄羅斯今年前四個月預算赤字超乎預期，顯示危機即將來臨，「大規模移民、資本外流，以及石油和天然氣收入下滑，都不斷嚴重打擊俄羅斯經濟。」

此外，許多依賴西方技術的俄羅斯產業也遭到沉重打擊，俄羅斯聯邦運輸監督局局長巴薩金（Viktor Basargi）表示，2022年，俄羅斯有超過2000次航班使用過期的零組件，並因為制裁而無法汰換，因為產品根本無法進口。

雖然經濟學家對俄羅斯經濟的韌性感到訝異，事實也證明，面對西方的制裁，俄羅斯經濟表現比預期的還要強勁，不僅糧食無虞，GDP、工資支付也影響不大，失業率更是創30年來新低。

但一些分析人士指出，這些數字無法揭開俄羅斯經濟全貌，失業率低是因為有許多公民逃出俄羅斯，又或者被徵召入伍，甚至戰死烏克蘭。至於就業市場上，有超過100萬的工人休無薪假，反對派政治家米洛夫（Vladimir Milov）說，製造業有25%的員工是「隱性失業」。