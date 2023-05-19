阿薩德總統出席的星期五（19）阿盟會議代表著重要的象徵意義，《半島電視台》（Al Jazeera）分析，敘利亞重返阿拉伯聯盟（Arab League）反映出中東地區國家對阿薩德政府的看法發生了重要轉變，而這與西方的觀點不一致。分析師認為，這是阿薩德政府的一個重大勝利。

⚡️#BREAKING Saudi crown prince shakes hands with Syrian President Assad at Arab league summit after 12 years of Syria's suspension pic.twitter.com/VQeoaxyBsy — War Monitor (@WarMonitors) May 19, 2023

自敘利亞內戰以來，敘利亞被會員資格被暫停已經過去了11年。如今，阿盟一致認為，要解決敘利亞的問題，必需要與大馬士革接觸。阿拉伯國家決心克服這場衝突對於中東地區所產生的不穩定影響。據分析師稱，他們希望通過緩解衝突，開始扭轉相關的販毒網絡、難民危機、邊境安全弱化以及伊朗軍隊和德黑蘭支持的民兵在敘利亞的日益加劇的角色。

根據世紀國際（Century International）的研究員、中東分析師隆德（Aron Lund）認為，敘利亞重返阿拉伯聯盟，是阿薩德政府的一個重大勝利。

「重返阿盟表明敘利亞正在重新融入該地區，其他阿拉伯領導人對阿薩德能夠長期存在充滿信心。因此這是大馬士革政府的政治勝利，」

隆德也談到「敘利亞急需援助和投資。阿拉伯聯盟（本身）無法提供這方面的任何幫助，但有波斯灣國家可以。」

敘利亞重新融入阿拉伯世界外交圈的轉折點是在今年早些時候，沙烏地阿拉伯開始朝著與大馬士革和解的方向邁進。

今年3月10日的沙烏地阿拉伯和伊朗的外交協議，增加了利雅得與阿薩德政權恢復關係的機會。因為只有在沙烏地阿拉伯改變立場後，敘利亞才有可能重返阿盟。

利雅得利用其作為阿拉伯和伊斯蘭世界領袖的影響力，說服反對的國家不要阻撓敘利亞重返阿拉伯聯盟。這一舉措是務實的，在許多阿拉伯政府的觀點中，美國和其他西方大國目前孤立敘利亞的策略是不可持續的。

許多阿拉伯官員認為，這樣的政策只會讓大馬士革堅定地處於伊朗的影響圈之中，阿拉伯國家不妨試圖通過與阿薩德政權接觸，將敘利亞重新納入他們的圈子。