【立綱氣象報報】周休西南風影響 天晴悶熱 午後陣雨

隨著鋒面南移，今晚到明（20）日各地降雨有減緩的趨勢，預估周休假期（5/20、5/21）陽光露面讓水氣減少，也使得體感更為悶熱，下周一（5/22）晚間到下周二（5/23）清晨還有快速通過的另一波鋒面，全台各地降雨機率提升，台南也可能有雷陣雨，到了下周三（5/24）過後天氣趨於穩定，各地高溫狂飆30度。

氣象局資料顯示，今晚到明日持續受鋒面影響，各地仍有局部陣雨或雷雨，雖降雨強度和範圍逐漸縮小，還是建議外出要準備雨具，北部時陰時雨，午後各山區有局部大雨機率，入夜水氣逐漸減少。氣溫方面，清晨各地低溫約23到25度，白天高溫可達28到31度。

氣象主播戴立綱表示，周休假期（5/20、5/21）鋒面遠離，中部以北早晚氣溫較涼，低溫約23度，到了中午高溫可達30度，各地有望陽光露面，再加上西南風的影響，體感會較悶熱些，山區也容易出現午後雷陣雨。

預估下周一（5/22）還有一波鋒面帶來較大雨勢，僅停留短短一天，下周二（5/23）「雨後轉晴」，下周三（5/24）起各地高溫飆升到30度以上。

22日晚間到24日清晨，受到鋒面影響，各地降雨機率增加，不過僅有短短一天。（圖／擷取自氣象局官網）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文提醒，周末鋒面遠離後轉西南風環境，回溫後變悶熱，午後山區熱對流發展旺盛，要注意局部陣雨、雷雨，這樣的天氣型態會延續到下周一（5/22），下周二（5/23）清晨的一波鋒面可能會為台南帶來廣泛的雷陣雨，最快下周二晚間降雨就會趨緩，下周三（5/24）轉為東北風環境，「天氣就穩定下來了」。