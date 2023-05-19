台中市賴姓高三男5月4日和處理父親遺產的26歲夏姓代書助理出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻墜樓身亡。賴男母親質疑，兒子擁有父親贈與的上億房產，懷疑兒子是遭「加工自殺」，要求檢調加速釐清真相。但其實賴姓高三男是生母和阿公不倫生下的私生子，生母曾請求分配丈夫剩餘財產打官司。

101年間賴姓高三生的阿公與大陸籍陳姓媳婦亂倫生子，賴男還將上億元家產移轉至「孫子」名下，事隔多年身心障礙的兒子死亡，賴姓高三男的母親陳女出面提告，請求分配丈夫剩餘財產244萬餘元，但因已逾二年時效被駁回。

賴男的二兒子為中度智障，早在88年間被法院宣告為禁治產人，由其父親擔任監護人。賴男先為二兒子娶印尼老婆，印尼籍媳婦指控不堪公公偷窺騷擾，生了一個孫女就跑了。

賴男於91年間，又替二兒子找了第二任大陸新娘陳姓女子，原本一家和樂，但賴妻某日臨時返家，發現大門兩道鎖都上鎖，意外聽見二樓房間傳來丈夫呻吟：「很好、很爽！」她悄悄搬椅子墊腳，從房間與天花板的空隙偷看，驚見丈夫和媳婦「炒飯」。

婆婆第一次提通姦告訴，因罪證不足獲不起訴。媳婦產下一子後，婆婆看孫子愈看愈不像兒子，就以檢查蛀牙為理由，去驗兒子、孫子的ＤＮＡ，果然孫子非兒子所生。婆婆再提告，公公則將「孫子」送往媳婦大陸娘家。檢方認為公公心虛將孫子送往大陸，以智障兒子指證「看到老婆和阿爸睡在一起幾次」，認定公公、媳婦亂倫而起訴。

台中地院認為智障兒子的證詞無證據能力，但婆婆自行送驗的ＤＮＡ鑑定具證據力，當庭強制採驗公媳的ＤＮＡ比對，證實二人亂倫產子，各判刑三月，均易科罰金。

通姦案爆發後，一家人各住各的、媳婦也搬出去，但家族的恩怨並未因此落幕，婆婆質疑丈夫將十筆土地、價值上億元的祖產贈與「孫子」，等於是讓媳婦「賺到」，處分賴家祖產不公而告背信罪，被判無罪；賴男又聲請將「孫子」正名為「兒子」。

直到97年2月，智障兒子死亡，陳女又出面請求分配剩餘財產，原來經清查其夫名下還有二筆土地和銀行存款總額有488萬餘元，陳女認為自己和其前妻之女應各享有一半權益。但因已超過二年時效，法官因而將全案駁回。

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