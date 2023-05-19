針對房價，民進黨總統參選人、副總統賴清德表示，「台北房價現在在降」；內政部長林右昌稱「年輕人買不起房，不是真的買不起」。兩人說法引發熱議。國民黨智庫執行長柯志恩表示，面對青年的痛苦，政府不僅無感，還歸咎年輕人。而政府處理青年失業率、青年低薪、居住正義，不滿意度都已近七成，特別是居住正義，年輕人的不滿更高達71%。

柯志恩今(19日)在臉書粉專貼文表示，選舉要到了，民進黨又開始想起年輕人了。先是賴清德對青年演講到房價正在降、林右昌則說年輕人買不起房是自己不會規畫。為了年輕選票，似乎什麼話都說得出來。

柯志恩接著指出，面對青年的痛苦，政府不僅無感，還歸咎年輕人，反映問題就說房價正在降、買不起房就說是年輕人自己買在貴的地方，好像在告誡年輕人不要太不滿？但是現在不僅工作不好找，低薪、高房價更讓青年過得非常痛苦。

柯志恩點出，政府處理青年失業率、青年低薪、居住正義，不滿意度都已近七成，特別是居住正義，年輕人的不滿更高達71%。近10年房價所得比已從4.47倍增加到9.61倍，等於年輕人要不吃不喝超過9年才買得起房子。過去蔡政府打著「居住正義」的口號吸引年輕人支持，但檢視居住政策不論是20萬戶社會住宅、健全租屋體系、租金補貼，要不是跳票就是成效不彰。

柯志恩表示，政府編300億租金補貼大撒幣，結果越補貼，民眾租屋越辛苦，房客申請補助、房東就漲房租，過去一年租金漲幅年增率都超過2%。要解決問題就要先承認問題，兩岸關係繼續惡化、民進黨搞到兩岸爆發衝突，房價就真的會下降啦。