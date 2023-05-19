中市驚傳18歲5億賴姓高三生，與夏姓男子結婚後2小時離奇墜樓身亡，引發喧然大波，賴男離奇身世遭起底。據了解，20年前，賴家為賴父娶回陸配賴母陳女，並生下賴，阿嬤質疑賴是丈夫與陳女所生，還告上法庭，賴在父過世後，由阿公認養，但仍稱他「阿公」、陳女續稱「公公」，賴的5億房產就是「阿公」贈與。

根據該案起訴書內容指出，賴男的阿嬤在17年前曾提告，孫子是丈夫與大陸籍媳婦所生，兩人均否認姦情，但是丈夫卻將價值1億3000多萬元的土地贈與過戶給不滿2歲的「孫子」。

5億高三生婚後墜樓案扯出離奇身世，他是阿公與母所生，祖孫照曝光。（民眾提供）

據了解，63歲賴阿公年輕時從事碾米事業，育有2男3女，次子被認定為中度智能障礙，賴家20年前幫他娶進陳女，因阿嬤認定阿公及媳婦通姦，對兩人提起妨害家庭告訴，但因沒有其他佐證而不起訴。

陳女在2004年12月間生下賴男，阿嬤拿次子及賴的再檢體送驗比對DNA，赫然發現不具直系血親的血緣關係，再度提告妨害家庭，檢方要求阿公採檢DNA比對，但卻未果，檢方依次子供詞，將阿公與媳婦起訴。

5億高三生婚後墜樓案扯出離奇身世，他是阿公與母所生，圖為賴男母子。（民眾提供）

當時檢方也追查出，阿公曾為次子向法院聲請禁治產，在媳婦生下賴後，將自己及次子名下土地以贈與方式過戶給賴。

據了解，賴家次子過世後，賴由阿公領養，生活中，賴男仍成「阿公」，而賴母仍稱「公公」，沒想到，賴男才年僅18歲剛考上大學，竟傳出因身揹5億房產而遭殺害疑雲，也讓離奇身世曝光。

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