庹宗華、李又汝今（19）日出席大愛最新戲劇《搜尋者》卡司發布會。李又汝近期忙拍民視8點檔，和前教友小甜甜同劇組，對於小甜甜遭前夫指控虐狗，在網路暴走澄清，李又汝表示自己沒有注意新聞，2人同劇組但戲份沒交集，化妝間也不會遇到，但都有替小甜甜禱告，「我希望她好，希望她越來越好。」而「藝起發光」風波過後，李又汝透露教會現在氣氛都很好，「大家都正常聚會，我們主日也都恢復。」

庹宗華在《搜尋者》中演出家暴酗酒的爸爸。（北投映像黃華安攝影提供）

庹宗華2022年和印尼籍妻子再婚，育有一子，他劇中飾演會酗酒家暴的爸爸，他笑說劇組總是找他演脾氣不好的父親，但他自認私下是很好玩的爸爸，因為想讓兒子擁有快樂童年，常替孩子請假，和兒子說：「爸爸帶你去一個比學校更好玩的地方。」每晚還會分飾多角講床邊故事哄兒子入睡。

庹宗華曾經以《孤戀花》拿下第40屆金鐘獎男主角獎，今年《模倣犯》中的表現，更被視為金鐘熱門人選，對入圍有信心？庹宗華說：「一切都是緣份，最享受的是拍戲現場，不是為了典禮，而且也很怕西裝革履的正式打扮，有入圍是值得鼓勵，沒有的話得失心也不要太重，為了上台而拍戲，這個工作就要考慮要不要繼續做了。」

李又汝在《搜尋者》全素顏飾演智能不足的女兒。（大愛提供）

李又汝飾演庹宗華智能不足的女兒，為詮釋智能不足的狀態，她不僅全素顏，連隱形眼鏡都沒戴，「有和身心障礙人士互動，知道他們眼神都沒有焦距，沒戴隱形眼鏡會讓自己有斷片感。」李又汝和大8歲老公愛情長跑14年，本想存錢養老，沒有計畫生小孩，但身邊朋友都生小孩，才興起懷孕念頭，不過手上一直有演戲檔期，她笑言：「其實還沒有準備好養小孩的勇氣。」

庹宗華（左起）、李又汝、莊岳劇中演一家人。（北投映像黃華安攝影提供）

《搜尋者》全劇在基隆拍攝，網羅17個真實的個案的單元故事，每集有三個單元，四條線的脈絡同時運作，即將於6月29日在大愛電視頻道上檔，YouTube及Yahoo TV同步播出。