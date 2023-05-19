民進黨前立委郭正亮今( 19 )日發佈聲明，因「道不同不相為謀」的原因，宣布自己退出民進黨。也協助轉發退黨聲明的媒體人黃揚明也透露，早在 11 日總統府出面駁斥郭正亮時就曾提醒郭應該會被開除，當時郭正亮就回他 5 個字：「更自由自在」。

黃揚明今在政論節目《新聞大白話》中解釋，最早是在 5 月 8、9 日鴻海創辦人郭台銘還原BNT採購事件，當時郭正亮補充，「如果不是因為慈濟的證嚴上人說要開記者會，否則政府也不會讓他們買」，總統府 11 日就點名郭正亮，指郭「捏造不實謠言，予以譴責」。

黃揚明透露，11 日晚上他就傳訊息給郭正亮說：「你應該會被開除」，而郭正亮僅回他 5 個字：「更自由自在」。

黃揚明說，一個禮拜後，16 日開除郭正亮黨籍的決議就已經被台北市黨部執委會通過，準備要送到黨中央，所以郭正亮才在今天發佈聲明、自己退黨。

黃揚明說，郭正亮可能說了執政黨、黨內不愛聽的話，但郭正亮畢竟還是民進黨的資產，也許郭正亮現在與執政者或候選人走不一樣的路，但若是這個政黨能夠容納這樣的聲音繼續存在，對民進黨來說也許不是壞事。

黃揚明也建議，賴清德其實可以找郭正亮對談，如果連郭正亮都能認同他的兩岸論述可以維護台海和平，如果郭正亮願意幫賴背書，相信很多中間選民都會買單；但若民進黨連自己黨內的不同聲音都要趕走，對於民進黨來說不見得是好事。